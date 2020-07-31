One провела два титульных боя на первом турнире после начала пандемии

https://static.news.ru/photo/38d5b308-d33f-11ea-8745-fa163e074e61_660.jpg Фото: ONE Championship

Крупнейшая в единоборствах промоутерская компания Азии One провела первый турнир за пять месяцев, на котором были разыграны два титула чемпиона мира по муайтай.

В главном бою вечера Родтанг Джитмуангнон победил по очкам Печдама Печинди и отстоял титул чемпиона мира в наилегчайшем весе. Родтанг постоянно оказывал давление на соперника, умело сокращал дистанцию и разбивал сериями ударов. В конце третьего раунда после одной из атак Печдам был заметно потрясён. По итогам пяти раундов все судьи отдали победу Джитмуангнону.

В соглавном поединке чемпион в полулёгком весе Пхетморакот Печинди победил раздельным решением судей Йосанклая Файртекса и провёл первую успешную защиту своего титула.

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