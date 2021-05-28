Он ужасен: Уайт оценил шансы Усика против Джошуа

https://static.news.ru/photo/d8b713ae-bfd3-11eb-8f4f-96000091f725_660.jpg Диллиан Уайт Фото: dillianwhyte/insatgram.com

Британский боксёр-тяжеловес Диллиан Уайт оценил шансы украинца Александра Усика в возможном бою с Энтони Джошуа. Слова Уайта приводит Boxingscene.

Для него этот бой — убийство. С кем он дрался в тяжёлом весе? Уизерспун, Чисора. Он выглядел ужасно в этих боях. У него нет мощного удара. Окей, он хорошо двигается, но не для тяжёлого веса. Здесь это не работает так же, как в первом тяжёлом весе, — сказал Уайт.

Бой Усика с Энтони Джошуа запланирован на август 2021 года в Лондоне.

В активе 34-летнего украинца 18 побед в 18 поединках, 13 — досрочных. Он олимпийский чемпион Лондона-2012. Джошуа (32 года) также завоевал золото на ОИ-2012. В профессиональной карьере он выиграл 24 боя (22 — нокаутом) и один проиграл.

24 марта Усик заявил о готовности попробовать себя в UFC.