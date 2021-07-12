Он нашёл мир в себе: Тактаров поздравил Емельяненко с 45-летием

Экс-боец смешанного стиля, первый обладатель пояса UFC из России Олег Тактаров поздравил с днём рождения коллегу Фёдора Емельяненко. Сегодня Последнему Императору исполнилось 45 лет.

Фёдору я пожелаю оставаться тем, кем он сейчас стал, сделал много выводов, познакомился с некоторыми людьми и их действиями, он сделал для себя хорошие и правильные выводы. Я это чувствую. И я рад, что он нашёл мир в себе, и желаю ему остаться с этим миром, и восхищаюсь этим, — сказал Тактаров корреспонденту NEWS.ru.

Емельяненко-старший продолжает профессиональную карьеру и 23 октября подерётся с Тимоти Джонсоном на турнире Bellator в Москве. Планируется, что это будет предпоследний бой в карьере Фёдора.

Всего в его активе 39 побед, шесть поражений, и один бой был признан несостоявшимся.

23 сентября сообщалось, что Фёдор Емельяненко решил выучиться на садовода.