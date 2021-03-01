Он нам нравится, мы его хотим: Канело выходит на последнего топа в весе

Бой Сауля Альвареса с Авни Йилдырымом предсказуемо получился пшиком. Турок приехал в Майами к Канело, хорошо провёл время, простоял три раунда и больше решил не мучиться, деньги ($2,5 млн) всё равно при нём. Он не виноват, что так всё сложилось, наоборот — ему повезло, что Канело вообще обратил на него внимание и дал заработать. Дальше у мексиканца проект поинтереснее — бой с Билли Джо Сондерсом. Что это за бой и что за ситуация сложилась в весах, захваченных мексиканцем, — в материале NEWS.ru.

О том, что Канело после победы над Йилдырымом (которая вообще не ставилась под сомнение) выйдет на Сондерса, было известно заранее. Постеры уже были готовы, дата тоже была, даже в базе данных boxrec этот бой уже стоял на 8 мая. Можно ли считать это неуважением к Йилдырыму? Да, но уважение нужно заслужить, турок пока этого сделать, очевидно, не успел. Интересно было бы посмотреть на лицо Эдди Хирна — промоутера Канело, — если бы мексиканец проиграл.

Авни Йилдырым и Сауль Альварес Canelo/instagram.com

Но он легко выиграл, и до боя с Сондерсом осталось всего девять недель. Это — лучший бой, который у Канело сейчас только может быть. Вот что сам мексиканец о нём говорит.

Мы хотим объединить пояса в дивизионе. Сондерс — чемпион мира, мы хотим прийти за ним, и мы должны это сделать. Он — очень сильный боксёр, и поэтому он нам нравится. Люди могут говорить что хотят, но я — опытный боксёр и знаю, как себя контролировать. Всё, что мне нужно сделать, это выйти на ринг, победить и сотворить историю. Никто в Латинской Америке не завоёвывал столько поясов, в мире это делало всего несколько человек, и я хочу быть одним из лучших, — приводит слова Канело Boxingscene.

Насчёт того, является ли Канело одним из лучших прямо сейчас, недвусмысленно высказался Эдди Хирн. Он сказал то, что и так все знают.

О том, что Альварес — номер один в мире независимо от весовой категории, не может даже быть никакой дискуссии. Он давно является лучшим в мире и продолжает им оставаться. Я уже 34 года в боксёрском бизнесе и могу назвать себя фанатом Канело, он — лучший боксёр, с кем я когда-либо был близко знаком. Энтони Джошуа всегда был моим номером один, но даже сам Джошуа говорил мне, что реальный номер один — Канело, — сказал Хирн.

По поводу предстоящего боя Альвареса с Сондерсом Хирн сказал, что это — один из самых больших поединков, которые только могут быть в боксе. И это действительно так: лучший боксёр pound-for-pound выходит на непобеждённого чемпиона мира в своём весе, который уверен, что в суперсреднем дивизионе ему нет равных. Сондерс выиграл все 30 боёв, в которых принимал участие, ни разу не был на полу, чемпионил в двух весах. После Фьюри и Джошуа он третий боксёр Великобритании по популярности, а по достижениям он этим двум как минимум не уступает.

Canelo/instagram.com

О том, как сложится его бой с Канело, придёт время поговорить ближе к 8 мая, но сейчас можно сказать наверняка, что это будет эмоционально. Сондерс любит делать шоу, он будет рубиться как в последний раз и не сдастся ни после третьего, ни после 11-го раунда. Билли Джо — последний топ-боец в суперсреднем весе, кого Канело ещё не бил. Когда и если он это сделает, ему нужно будет снова подниматься в полутяжи, где он также был чемпионом после победы над Сергеем Ковалёвым. Вот там-то его могут ждать действительно страшные ребята. Бой с Артуром Бетербиевым был бы интереснее любого голливудского триллера.

К Канело можно относиться с любовью, ненавистью или безразлично, но не признать его класса нельзя: он не боится больших вызовов, он вышел на Геннадия Головкина дважды, пока тот был непобедимым, он не ждёт, пока соперники состарятся или пройдут свой пик, как это делал Флойд Мейвезер. Бой с Сондерсом будет для мексиканца уже десятым с действующим чемпионом мира. Он владел поясами в четырёх весовых категориях, и круче в этом смысле только Мэнни Пакьяо (восемь весовых категорий) и Флойд Мейвезер — пять. Канело уже давно стал великим боксёром, и каждый следующий его бой, особенно с такими соперниками, как Сондерс, — событие, которое затмевает все остальные.