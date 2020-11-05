«Он даже под флагом России не выступал»: почему Хабиба не считают героем

Хабиб Нурмагомедов в последние три года плотно закрепился среди самых популярных и публичных спортсменов России, но его ещё никогда не обсуждали больше, чем сейчас. Причин этому много — и победа над Гейтжи с последующим завершением карьеры, и громкий пост в Instagram с критикой президента Франции, и предложение присвоить ему (Хабибу) звание Героя России. Дискуссия вокруг последнего развернулась живая, и как ни странно, односторонняя.

С предложением присвоить Нурмагомедову высокое звание выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. В его заявлении на имя Владимира Путина говорится, что «Хабиб активно популяризирует и развивает спорт, здоровый образ жизни, семейные ценности в России среди молодёжи и подрастающего поколения, ведёт благотворительную деятельность».

В конце заявления Омаров выразил уверенность, что эту инициативу поддержит «большинство россиян». Здесь он, кажется, ошибся. Во всяком случае из публичных людей, кто уже успел высказаться на эту тему, идею не поддержал никто. В том числе никто из депутатов, коллег Омарова.

Когда идёт речь о награждении государственной наградой, нужны по большей части ходатайства от людей, каких-либо общественных организаций. Они могут это сделать. Но речь всё-таки не о Герое России, — сказал Валуев в эфире радио «Комсомольская правда».

Депутат и экс-чемпион мира по боксу отметил, что не вполне понимает, что именно имел в виду Омаров, ведь кроме Героя России есть звание Героя Труда. Он пообещал обязательно подойти к Омарову на «пленарке» и всё уточнить.

Хабиб Нурмагомедов Jason Silva/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ещё один депутат, а в прошлом олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова согласна с Валуевым.

Я уважительно отношусь к Хабибу, но я не слышала, чтобы он говорил, что он выступает за Россию. Дагестан — да, ислам — да. Мне кажется, орден Дружбы ему особенно было бы правильно вручить на фоне ситуации с мусульманами, которая происходит в мире, — сказала Журова в эфире НСН. Она добавила, что Нурмагомедов — выдающийся спортсмен, «но таких у нас достаточно много».

Прославленная советская фигуристка, а ныне депутат ГД Ирина Роднина также не разделяет энтузиазм Омарова.

Я считаю, что это, наверное, не награда для спортсменов. Она для людей, которые совершают какой-то подвиг. Он профессиональный спортсмен, показал свою работу. Это работа, как у любого спортсмена-профессионала. Не знаю, я как-то к этому не готова. Как решат, так решат. Но ничего героического в его действиях не увидела, — приводит слова трёхкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Спорт-Экспресс».

Наконец, не согласился с инициативой и коллега Хабиба по цеху — один из самых успешных российских бойцов смешанного стиля, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко.

Герои России и вообще герои — это люди, которые идут на жертвы ради жизни других людей. Это не те люди, которые дерутся и выстраивают свои карьеры. Да, Хабиб выстроил отличную карьеру, но он такой не один. Сколько у нас выдающихся спортсменов? Очень много. Здесь нет ситуации, из-за которой можно давать звание Героя России. Мне кажется, эта история может самому Хабибу сделать только хуже, — сказал Шлеменко NEWS.ru.

Против присвоения Хабибу звания Героя России высказались и другие публичные люди из спорта: комментатор Дмитрий Губерниев, боксёр Костя Цзю. Вопрос у всех один и тот же: что Хабиб сделал такого, чем заслужил бы называться героем всей страны? Стал чемпионом UFC? Да, но Костя Цзю был абсолютным чемпионом мира по боксу, чего в России ни до, ни после него никто не мог сделать. Но разговоров о возможном геройстве Кости Цзю не шло никогда. Как не шло их и в отношении других выдающихся спортсменов, добившихся ничуть не меньше Хабиба: Фёдора Емельяненко, например.

Но мнение публичных людей — это одна часть истории, другая часть находится в социальных сетях. Если почитать, что пишут болельщики в Интернете, то сразу станет очевидно — там настроены ещё более радикально. Хабибу припоминают много историй, в частности ту, что он никогда не выходил на бои с российским флагом и не поднимал его после побед. Это правда. Он сам как-то объяснил это тем, что представляет страну по-своему и не считает, что носить флаг — это патриотично.

Есть много вещей, которые нужно сделать до того, как поднимешь этот флаг. Мало его поднять, ты должен этому соответствовать, — сказал он в 2019 году, отвечая на вопросы болельщиков в Москве.

Пишут также, что звание Героя России нельзя давать человеку, пропагандирующему радикальный ислам. Здесь речь о недавнем посте Хабиба в Instagram, где он жёстко раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона.

Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их Всевышний в этой жизни и в следующей, — написал он, приложив фото со следом от ботинка на лице Макрона.

Очевидно, есть и такие россияне, кто считает Нурмагомедова героем всей страны. Но с почти полной уверенностью можно сказать, что их — меньшинство. В Дагестане Хабиба действительно считают национальным героем, там он — человек номер один, но в России есть ещё 84 субъекта, где всё, мягко говоря, не так однозначно.