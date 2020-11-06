Он даже круче Мухаммеда Али: смотрим, великий ли Поветкин

Пока Поветкин лежит в больнице с коронавирусом, его поставили в один ряд с Мухаммедом Али. Это сделал промоутер Владимир Хрюнов, который вёл карьеру Александра в нулевые годы, до начала 2010-х. Для Хрюнова сделать громкое и абсурдное заявление всегда было обычным делом, но здесь он превзошёл сам себя. Сейчас разберёмся, великий ли Поветкин на самом деле.

Тёмные силы для большого имени

Поводом для того, чтобы в этом разобраться стали слова Хрюнова телекомпании ТНВ. Они настолько странные, что на них невозможно не обратить внимания:

Александр Поветкин — уже большое имя в мировом спорте. Он стоит в одном ряду с Мухаммедом Али, Усэйном Болтом, Роджером Федерером. И тёмные силы, естественно, были не заинтересованы в его чемпионстве. Когда Поветкин был на пике, он мог выиграть у Уайлдера, Фьюри и Джошуа в один день. Поэтому против него и развязали кампанию якобы о допинге.

Поветкин и Мухаммед Али, Поветкин и Федерер... Владимир, вы серьёзно?, — захотелось у него спросить, и мы это сделали. Вот, что он ответил NEWS.ru:

Я это говорил серьёзно. У вас есть возражения? Вы много спортсменов знаете, которые были чемпионами мира, Европы и Олимпийским чемпионом? Немного, потому что их единицы. Поветкин — великий спортсмен, он — на одном уровне с Али. Кто у нас ещё в России на этом уровне? Могу назвать разве что Александра Овечкина. Величие Поветкина будет только расти после завершения карьеры, он может даже превзойти Али. Владимир Хрюнов Боксёрский промоутер Боксёрский промоутер

Ну раз серьёзно, то давайте разбираться. Какой боксёр считается великим? И уж тем более настолько великим, чтобы встать на один уровень с Али? Тот, который доминировал в своём весе на протяжении многих лет. Не просто был чемпионом, а удерживал этот титул десяток лет, как Али. Поветкин этого не делал. Строго говоря, он и чемпионом мира-то никогда не был. Он владел поясом WBA Regular, в то время как основной пояс (WBA Super) был у Владимира Кличко.

Великий боксёр — тот, который проводил эпохальные бои, о которых говорят через 20-30 лет, и хотя бы иногда выигрывал их. У Али это были мега-схватки с Джо Фрейзером (Триллер в Маниле), Джорджем Форманом (Грохот в Джунглях) и несколько других. У Поветкина таких боёв не было и близко. Да, он дрался с Владимиром Кличко и Энтони Джошуа, но ни там, ни там у него не было шансов.

Великий боксёр — тот, который оставил после карьеры гигантское наследие. Его знают во всём мире, на его боях растут целые поколения. Али — такой человек. Поветкин — нет. Это — не умаление заслуг Александра, он — классный спортсмен, на уровне России — один из лучших, а своём весе — лучший, но в масштабах всей планеты Поветкин — просто один из неплохих бойцов, проведших пару больших поединков, и проигравший в них.

Честный Атлас

Alan Stanford, imago-images.de/ Global Look Press

Про величие Поветкина лучше других высказался его бывший тренер Тедди Атлас. Вот уж кто не будет называть чёрное белым, а белое чёрным. Он посвятил Александру целый выпуск на собственном YouTube-подкасте, который начался как раз с рассуждений о величии:

— Расскажите о работе с великим Александром Поветкиным, бывшим чемпионом мира в тяжелом весе.

— Я бы не назвал его великим, это звучит немного... Это не то, что он мне не нравится, просто я бы не преувеличивал. Мне не кажется, что было так уж много великих бойцов. Шугар Рэй Леонард был великим, Пернелл Уиттакер — великий, Роберто Дюран — великий. Есть и в наше время такие — Флойд Мейвезер. Я говорю в наше время, потому что мы не знаем, что Флойд придумает, может, он решит вернуться. Но великих не так уж много, если быть либо честным, либо просто разбираться в боксе.

— Это правда. Я просто имел в виду, что он был чемпионом мира. А ты считаешься королем, когда находишься наверху.

— Слушай, я его и не критикую. Я тренировал его, мы вместе завоевали мировой титул. Это был пояс, кажется, WBA. Мы выиграли титульный бой у Руслана Чагаева. Так что я не критикую его, он и человек достаточно хороший. Правда, он не обладает умом выпускника Гарварда, если честно. В конце он меня разочаровал. Но мы все в конце концов разочаровываемся, если живем достаточно долго. И все равно я скажу, что он — неплохой человек. Просто есть всего пара боксеров, кого реально можно назвать великими, без преувеличения. Но он многого достиг, был достаточно хорош, чтобы стать чемпионом мира и завоевать золотую медаль Олимпийских игр.

Дальше Атлас рассказал много интересного о работе с Поветкиным, которая продолжалась с 2008 по 2011 годы, но из его ответов про величие ничего не убавить и не прибавить. В дискуссии с Хрюновым правда на его стороне.

Хотя, Саша ещё не закончил карьеру. Он всё ещё может сделать несколько больших вещей в этом виде спорта. Если он снова выиграет у Диллиана Уайта в реванше, а потом побьёт Тайсона Фьюри, у нас будет отличный повод вернуться к разговору о его карьере и пересмотреть тезисы, описанные здесь.