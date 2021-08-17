Олимпийскому чемпиону с Украины Беленюку подарили пистолет

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Украинскому борцу греко-римского стиля, олимпийскому чемпиону Токио-2020 Жану Беленюку присвоили звание старшего лейтенанта и подарили пистолет. Об этом сообщает портал Министерства обороны Украины.

Во время торжественного собрания армейских чемпионов и призёров в Министерстве обороны Украины Андрей Таран поздравил золотого медалиста Жана Беленюка с получением очередного воинского звания «старший лейтенант» и наградил поощрительным отличием Министерства обороны — пистолетом ПМ, — говорится в сообщении.

Беленюк — единственный украинец, завоевавший в Токио золотую медаль.

13 августа на него попытались напасть в центре Киева. Темнокожий спортсмен пожаловался, что стал жертвой расизма.