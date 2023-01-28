Олимпийский чемпион по боксу Батыргазиев проведет бой экс-чемпионом мира Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев проведет бой экс-чемпионом мира Изреелем Корралесом

Олимпийский чемпион Токио-2020 Альберт Батыргазиев 4 февраля проведет бой 4 февраля в Серпухове. Соперником россиянина по десятираундовому поединку в легком весе станет экс-чемпион мира по версии WBA, панамец Изреель Корралес, сообщает NEWS.ru пресс-служба Федерации бокса России.



В активе 24-летнего россиянина семь побед в профессионалах в семи боях (пять — нокаутом). 31-летний боксер из Панамы выиграл 26 поединков (10 — нокаутом) и потерпел четыре поражения. Сейчас он занимает шестую строчку в рейтинге WBA, и победа над ним приблизит Батыргазиева к титульному бою.

В соглавном событии шоу 4 февраля в Серпухове третий бой на профессиональном ринге проведёт чемпион мира — 2021 россиянин Марк Петровский (2-0, КО 2), который встретится с Абрахамом Табулом (18-6-1, КО 15) из Ганы. Поединок в тяжелом весе рассчитан на шесть раундов.

28 января прошла дуэль взглядов между российским боксером, чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом. Бой пройдет на стадионе «Уэмбли» в ночь на 29 января.