Тренерский штаб женской и мужской сборной России назвал
Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, девять женщин и мужчин выступят в личных соревнования в шести и пяти весовых категориях, ещё одиннадцать спортсменов — только в смешанном командном турнире.
В составе российской команды самыми титулованными участниками являются олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года Хасан Халмурзаев и бронзовый призёр Игр-2016 Наталья Кузютина.
Халмурзаев на Европейских играх-2019 в Минске завоевал золотую награду в командных соревнованиях, писал News.ru.