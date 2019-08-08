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Тренерский штаб женской и мужской сборной России назвал состав команд на предолимпийский чемпионат мира, который пройдёт с 25 августа по 1 сентября в Токио (Япония).

Как сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России, девять женщин и мужчин выступят в личных соревнования в шести и пяти весовых категориях, ещё одиннадцать спортсменов — только в смешанном командном турнире.

В составе российской команды самыми титулованными участниками являются олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро 2016 года Хасан Халмурзаев и бронзовый призёр Игр-2016 Наталья Кузютина.

Халмурзаев на Европейских играх-2019 в Минске завоевал золотую награду в командных соревнованиях, писал News.ru.