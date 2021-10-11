Олимпийский чемпион Батыргазиев стал чемпионом Европы среди профессионалов

В Уфе завершился турнир по профессиональному боксу, организованный федерацией бокса России. В главном бою вечера российский боксёр полулёгкого веса Альберт Батыргазиев (4-0, 4 КО) победил техническим нокаутом во втором раунде итальянца Суата Лазе (25-8-1, 7 КО).

Батыргазиев сразу захватил инициативу в центре ринга, стал прижимать соперника к канатам и атаковать сериями. У Лазе до поры до времени хватало опыта, чтобы выдерживать эти атаки и минимизировать урон. В конце второго раунда итальянец приземлился на колено и схватился за плечо. Травма не позволила ему продолжить поединок, а Батыргазиеву — как следует проверить себя в четвёртом поединке.

В соглавном бою вечера в первом полусреднем весе россиянин Харитон Агрба победил техническим нокаутом в шестом раунде соотечественника Андрея Маика ввиду отказа от продолжения боя.

Как сообщалось ранее, олимпийский чемпион Токио-2020 по боксу Альберт Батыргазиев рассказал, собирается ли участвовать в следующих Олимпийских играх (в Париже-2024).