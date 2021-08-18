Олимпийский чемпион Батыргазиев ответил на вопрос о переходе в профи

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Олимпийский чемпион Токио-2020 по боксу Альберт Батыргазиев рассказал, собирается ли участвовать в следующих Олимпийских играх (в Париже-2024).

Я собираюсь там участвовать, это даже не обсуждается. Цикл короткий, всего три года, отчёт уже пошёл, — передаёт слова Батыргазиева корреспондент NEWS.ru. Батыргазиев выступает в весовой категории до 57 кг....