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Олимпийский чемпион Батыргазиев ответил на вопрос о переходе в профи

12:10, 19 августа 2021
Олимпийский чемпион Батыргазиев ответил на вопрос о переходе в профи Фото: Xu ZijianXuZijian/XinHua/Global Look Press
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Олимпийский чемпион Токио-2020 по боксу Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, рассказал о планах перейти в профессионалы.

Как только я возобновлю тренировочный процесс, появятся информация и дата. Скоро всё узнаете, следите за моим Instagram, — передаёт слова Батыргазиева корреспондент NEWS.ru.

На Играх в Токио 23-летний спортсмен одержал победу над американцем Дьюком Рэганом в финале и завоевал золотую медаль.

Ранее Батыргазиев рассказал, поучаствует ли в Олимпийских играх — 2024.

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