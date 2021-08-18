Олимпийский чемпион Батыргазиев ответил на вопрос о переходе в профи

Олимпийский чемпион Токио-2020 по боксу Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, рассказал о планах перейти в профессионалы.
Как только я возобновлю тренировочный процесс, появятся информация и дата. Скоро всё узнаете, следите за моим Instagram, — передаёт слова Батыргазиева корреспондент NEWS.ru.
На Играх в Токио 23-летний спортсмен одержал победу над американцем Дьюком Рэганом в финале и завоевал золотую медаль.
Ранее Батыргазиев рассказал, поучаствует ли в Олимпийских играх — 2024.