Олимпийский чемпион Батыргазиев оценил возможность отстранения от ОИ-2024

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев заявил, что отстранение российских боксёров от международных стартов не станет проблемой для сборной России в краткосрочной перспективе. Триумфатор Игр-2020 в Токио считает, что внутри страны огромная конкуренция, которая позволит сохранить высокий уровень бокса.

Я считаю, что конкуренция на турнирах в России является невероятно высокой, поэтому отстранение российских спортсменов от международных соревнований не станет для нас большим ударом. Уровень российского бокса слишком высок, — сказал Батыргазиев корреспонденту NEWS.ru.

На вопрос, допускает ли он вероятность, что российские спортсмены будут не допущены до Олимпийских игр, Батыргазиев ответил: «Не будем думать о плохом».

В ноябре 2021 года олимпийский чемпион Батыргазиев стал чемпионом Европы среди профессионалов.