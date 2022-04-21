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Олимпийский чемпион Батыргазиев оценил возможность отстранения от ОИ-2024

Боксёр Батыргазиев: отстранение от ОИ-2024 не станет большим ударом для спортсменов
14:04, 21 апреля 2022
Олимпийский чемпион Батыргазиев оценил возможность отстранения от ОИ-2024 Альберт Батыргазиев Фото: Ou Dongqu/XinHua/Global Look Press
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Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев заявил, что отстранение российских боксёров от международных стартов не станет проблемой для сборной России в краткосрочной перспективе. Триумфатор Игр-2020 в Токио считает, что внутри страны огромная конкуренция, которая позволит сохранить высокий уровень бокса.

Я считаю, что конкуренция на турнирах в России является невероятно высокой, поэтому отстранение российских спортсменов от международных соревнований не станет для нас большим ударом. Уровень российского бокса слишком высок, — сказал Батыргазиев корреспонденту NEWS.ru.

На вопрос, допускает ли он вероятность, что российские спортсмены будут не допущены до Олимпийских игр, Батыргазиев ответил: «Не будем думать о плохом».

В ноябре 2021 года олимпийский чемпион Батыргазиев стал чемпионом Европы среди профессионалов.

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