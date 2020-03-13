https://static.news.ru/photo/849f1806-652b-11ea-82cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Европейский квалификационный олимпийский турнир по боксу среди мужчин и женщин пройдёт в Лондоне с 14 по 24 марта, несмотря на распространение коронавируса.

Мероприятие начнется, как и планировалось, в эти выходные, следуя последним рекомендациям правительства и Public Health England по ситуации с коронавирусом. Наш подход к ситуации с коронавирусом основывается на рекомендациях, предоставленных организацией PHE, и последняя информация указывает на то, что соревнования могут начаться в эти выходные, — приводит слова организаторов РИА «Новости».

Сорвнования пройдут в восьми мужских и пяти женских весовых категориях. Сборная России будет представлена в каждой из них в сильнейшем составе.

Как сообщал NEWS.ru, Международная федерация самбо перенесла все запланированные соревнования на неопределённый срок.