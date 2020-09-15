Олимпиада 2020/21: Сурков считает, что Игры можно провести без зрителей

Сборная России по греко-римской борьбе начала первый за последние полгода централизованный сбор в Кисловодске в рамках подготовки к чемпионату мира, который в декабре пройдёт в Белграде. Один из лидеров команды, чемпион мира и многократный чемпион Европы Артём Сурков уже завоевал олимпийскую лицензию, а потому чемпионат мира для него станет генеральной репетицией к Играм. Борец греко-римского стиля стал очереднымгероем рубрики «Олимпиада-2020/21» и в эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, как перенос Олимпиады отразился на его подготовке и почему лучше провести Игры с серьёзными ограничениями, чем отменить совсем.

— Сейчас ваш тренировочный режим вернулся в привычное русло?



— Да, можно сказать так. Мы в данный момент находимся на Эльбрусе в горах Кабардино-Балкарии. Мы прошли акклиматизацию и со вчерашнего дня начали активные тренировки в составе сборной России. Теперь работа идёт как и прежде. Это первый базовый сбор в ходе подготовки к чемпионату мира.

— До чемпионата мира у вас будут соревнования, где можно будет проверить свою готовность?



— После этого сбора с 8 по 11 октября будет проходить Кубок России в Уфе. Там будут бороться все сильнейшие спортсмены страны, и он будет отбором на этот чемпионат мира. Потом в календаре есть ряд международных турниров, но пока у нас команда не сформирована, поэтому позже станет понятно, кто куда будет готовиться и куда поедет выступать.

— Какие меры против распространения коронавируса приняты у вас на сборах?



— Перед тем, как поехать на сбор мы все сдали тесты на коронавирус и антитела. По приезде у нас их снова взяли. В целом соблюдаем привычные меры предосторожности: обрабатываем руки, ходим в масках за пределами спортивных объектов. Всё как у всех.

— Насколько условия в Саранске позволяли вам поддерживать форму во время самоизоляции?



— Не скажу, что было очень трудно. Мы с братом семьями уехали в деревню, с разрешения директора спортивной школы взяли снаряды и продолжали тренироваться. Мой брат-близнец выступает в моём весе и является моим спарринг-партнёром. Потом открылся наш зал, где мы продолжили занятия. Мы постоянно находили возможность держать себя в форме.

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— Как вы восприняли новость о переносе на год Олимпийских игр? Сильно расстроились?



— Когда я узнал об этом, принял как должное. Раз возникла серьёзная угроза здоровью людей, то это важнее, чем какие-то награды. Раз знающие люди решили воздержаться и перенести мероприятие на год, то мы будем продолжать подготовку, чтобы подойти к Играм в ещё лучшей форме. Может, это даже и к лучшему, так как у нас будет дополнительный год на подготовку. Будем продолжать стремиться к этой цели, а если она будет достигнута годом позже, то ничего страшного.

— Какие цели у вас на предстоящий чемпионат мира? Есть стремление взять реванш за поражение в прошлом году в финале?



— Конечно, как и у любого спортсмена у меня есть в характере стремление к максимальным целям, тем более у нас такой вид спорта с победными традициями. Нам важно побеждать и доказывать, что Россия — по-прежнему самая сильная сборная в мире, а борцы Мордовии — важная часть этой большой команды.

— Состав участников на чемпионате мира будет сопоставим с Олимпиадой в нынешних условиях? Рассматриваете его как генеральную репетицию перед главным стартом четырёхлетия?



— Олимпиада ценится тем, что проводится раз в четыре года, а чемпионат мира — каждый год. В нашем виде спорта на Олимпийских играх всего 16 участников, которые на предолимпийском чемпионате мира и ряде квалификационных турниров зарабатывают лицензии. Для сравнения на чемпионате мира борются по 40-45 человек в одной весовой категории, поэтому чемпионат мира выиграть сложнее. Но олимпийская медаль ценится выше. Лучшей репетиции перед Олимпиадой, чем чемпионат мира быть не может. Важно проверить свою форму, побороться.

— Ваше личное отношение к пандемии изменилось за последние месяцы, когда снизилась смертность, и мир стал открываться, а спорт возвращаться на арены?



— Конечно, это хорошие новости. Надеюсь, что постепенно эта болезнь отступит, потому что хочется уже начать жить прежней жизнью без опасений за здоровье близких.

— Вы готовы к тому, что Олимпийские игры пройдут с серьёзными ограничениями, например, без зрителей и атмосферы праздника?



— Конечно, я к этому готов. Для меня присутствие болельщиков и вынужденные ограничения отходят на второй план в такой ситуации. Главное, чтобы прошли сами соревнования. Мы готовы соблюдать любой режим, лишь бы отобраться туда, поехать, представить нашу страну, победить и исполнить свою мечту детства. Главное, чтобы ситуация не ухудшилась, все были здоровы и Олимпиада состоялась. Это в любом случае будет главное спортивное событие четырёхлетия в мире.