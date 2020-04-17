Олейник прокомментировал обман Запашного мошенниками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец Ultimate Fighting Championship Пётр Ян, выступающий в легчайшем весе, заявил, что его запланированный на июнь поединок с бразильцем Марлоном Мораэсом будет перенесён из Казахстана в США.

На данный момент я не знаю ни по поводу Казахстана, ни по поводу «бойцовского острова». Сейчас очень много моментов надо учитывать: стабилизируется ли ситуация с коронавирусом, готов ли будет Казахстан...