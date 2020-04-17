Единоборства

Олейник прокомментировал обман Запашного мошенниками

14:22, 17 апреля 2020
Эдгард Запашный Эдгард Запашный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал информацию о том, что мошенники от его имени выманили 50 тысяч рублей у Эдгарда Запашного.

Мне периодически тоже приходят сообщения якобы от моих знакомых с просьбой срочно сбросить какую-то сумму. Потом я связываюсь с ними через другие контакты, и они заявляют, что ничего у меня не просили и первый раз об этом слышат. Как я говорил, эти деньги не пойдут впрок людям, которые так поступают, - рассказал Олейник NEWS.ru.

Полностью интервью с Олейником читайте на сайте NEWS.ru в отделе "Спорт".

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях