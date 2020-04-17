Олейник прокомментировал обман Запашного мошенниками

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал информацию о том, что мошенники от его имени выманили 50 тысяч рублей у Эдгарда Запашного.
Мне периодически тоже приходят сообщения якобы от моих знакомых с просьбой срочно сбросить какую-то сумму. Потом я связываюсь с ними через другие контакты, и они заявляют, что ничего у меня не просили и первый раз об этом слышат. Как я говорил, эти деньги не пойдут впрок людям, которые так поступают, - рассказал Олейник NEWS.ru.
Полностью интервью с Олейником читайте на сайте NEWS.ru в отделе "Спорт".
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