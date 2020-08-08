Олейник проиграл нокаутом Льюису на UFC в Лас-Вегасе

https://static.news.ru/photo/1e28ade2-d9f4-11ea-996a-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/alexeyoleynik1

В главном бою вечера на турнире UFC в Лас-Вегасе российский тяжеловес Алексей Олейник (49-15-1) проиграл нокаутом во втором раунде американцу Деррику Льюису (24-7).

Льюис сразу пошёл в размен с жёсткими ударами и вошёл в клинч, затем бросил Олейника на землю и начал бить сверху, Олейник нейтрализовал соперника в партере, поднялся на ноги, а затем сам исполнил тейкдаун и дважды пытался провести удушающий приём, забрав концовку раунда, но потратив много сил в борьбе. В начале второй пятиминутки Льюис потправил Олейника в нокдаун правым боковым, а затем жёстко добил на земле.

Как сообщал NEWS.ru, российский средневес Омари Ахмедов уступил по очкам экс-чемпиону UFC американцу Крису Уэйдману на турнире в Лас-Вегасе.