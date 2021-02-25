Олейник отреагировал на исключение из рейтинга UFC

https://static.news.ru/photo/6a24fea0-777c-11eb-9d62-96000091f725_660.jpg Фото: Thaifighter911/wikipedia.org

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник, проигравший американцу Крису Дакасу на турнире UFC Fight Night 21 февраля, прокомментировал решение промоушена исключить его из топ-15 рейтинга тяжеловесов.

Что значит этот месседж? Этот месседж был с моего первого дня в UFC. Обычно бойцы, которые побеждают, занимают место того, кого они победили. А ко мне UFC в этом плане всегда предвзято относился, даже когда я выигрывал у топового бойца, то понимался либо на одну-две ступеньки, либо не поднимался вообще. Есть ребята, которые поднимались галопирующими темпами, но точно не я. Я привык к такому отношению, это не первый раз, — сказал Олейник корреспонденту NEWS.ru.

43-летний боец также отметил, что исключение из рейтингов не влияет на его мотивацию.

Дакас отправил Олейника в нокаут в первом раунде. До этого поединка российский боец занимал в рейтинге UFC 10-ю строчку. В общей сложности Олейник провёл 75 боёв. В 15 из них он потерпел поражение, в 59 — победил, один поединок закончился вничью.

Как писал NEWS.ru, Александр Волков остался на пятой позиции в обновлённом рейтинге тяжеловесов UFC.