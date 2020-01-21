Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник ответил на вызов экс-чемпиона из Бразилии Фабрисиу Вердума, бой с которым у него не состоялся из-за допингового скандала.
Я бы хотел, чтобы эта история с допингом завершилась. Сейчас он исключён из всех рейтингов. Пусть вернётся в UFC, выиграет один бой, войдёт в рейтинг, и тогда я с удовольствием приму его вызов и буду готов с ним столкнуться. Я два года пахал, подписал контракт с ним на бой в Москве, а его поймали на допинге, — рассказал Олейник NEWS.ru.
Также боец отметил, что считает Вердума единственным мастером болевых и удушающих приёмов, который способен заставить его сдаться.
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