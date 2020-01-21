Я бы хотел, чтобы эта история с допингом завершилась. Сейчас он исключён из всех рейтингов. Пусть вернётся в UFC, выиграет один бой, войдёт в рейтинг, и тогда я с удовольствием приму его вызов и буду готов с ним столкнуться. Я два года пахал, подписал контракт с ним на бой в Москве, а его поймали на допинге, — рассказал Олейник NEWS.ru.