Олейник: Льюис плевал не в мою еду

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал поступок своего соперника Деррика Льюиса, который снял видео , где он плюёт в контейнер с едой, предназначенный для Олейника.

Это говорит о культуре и образовании Льюиса. Я не смотрел это видео. Не знаю, почему он решил себя так развлечь или хайпануть. Могу сказать, что, конечно, это была не моя еда, — рассказал Олейник в эфире в своём Instagram.