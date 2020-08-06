Единоборства

Олейник: Льюис плевал не в мою еду

11:14, 07 августа 2020 14
Алексей Олейник Алексей Олейник Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал поступок своего соперника Деррика Льюиса, который снял видео, где он плюёт в контейнер с едой, предназначенный для Олейника.

Это говорит о культуре и образовании Льюиса. Я не смотрел это видео. Не знаю, почему он решил себя так развлечь или хайпануть. Могу сказать, что, конечно, это была не моя еда, — рассказал Олейник в эфире в своём Instagram.

Бой тяжеловесов Олейника и Льюиса станет главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт в ночь с 8 на 9 августа.

Как писал NEWS.ru, российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов проведёт бой с учеником Александра Поветкина казахстанцем Ильёй Очкиным.

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