Олейник: Льюис плевал не в мою еду

Российский боец ММА Алексей Олейник прокомментировал поступок своего соперника Деррика Льюиса, который снял видео, где он плюёт в контейнер с едой, предназначенный для Олейника.
Это говорит о культуре и образовании Льюиса. Я не смотрел это видео. Не знаю, почему он решил себя так развлечь или хайпануть. Могу сказать, что, конечно, это была не моя еда, — рассказал Олейник в эфире в своём Instagram.
Бой тяжеловесов Олейника и Льюиса станет главным событием турнира UFC в Лас-Вегасе, который пройдёт в ночь с 8 на 9 августа.
Как писал NEWS.ru, российский боксёр первого среднего веса Магомед Курбанов проведёт бой с учеником Александра Поветкина казахстанцем Ильёй Очкиным.
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