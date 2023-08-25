Олег Тактаров: в бою с Монсоном почувствовал, что колено не держит Олег Тактаров рассказал об ощущения в бою с Джеффом Монсоном

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Олег Тактаров

Российский боец, победитель турнира UFC 6 и киноактер Олег Тактаров в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о бое с Джеффом Монсоном. Он отметил, что им удалось разогреть публику, зрителям все понравилось.

В первом раунде я бросил два джеба, они попали точно в цель, поэтому я решил просто подвигаться. Во втором раунде на 30-й секунде я выбросил правую и тоже слишком сильно прилетело навстречу. Решил, что так можно дедушку просто забить, поэтому хорошо, что он перевел меня в партер. Это дало мне морально-этические основания сделать то же самое, — сказал Тактаров.

Он добавил, что чувствовал себя в бою с Монсоном как в фильме. Опасности от Джеффа не исходило, так как он бьет медленно и предсказуемо по прямой. Избивать уроженца США желания у Тактарова не было, так как пожилого человека бить не хотелось, тем более депутата. Единственным разочарованием в бою с Монсоном Тактаров назвал собственную травму колена.

С вообще Джеффом все было в порядке, не считая старой травмы левого колена. Будь оно здоровым, я мог бы легче двигаться. Была неприятность, когда я попытался поменять направление движения и почувствовал, что колено не держит. Это произошло в первом раунде, и очень меня огорчило, — заключил он.

На прошлой неделе 55-летний Тактаров провел поединок по правилам бокса с 52-летним Джеффом Монсоном, экс-бойцом UFC, а ныне депутатом городского округа Красногорска от партии «Единая Россия». Бой завершился вничью.

Тактаров — первый россиянин, ставший обладателем чемпионского пояса UFC. Спустя 22 года, в 2018-м Хабиб Нурмагомедов стал вторым чемпионом американской лиги смешанных единоборств из России. Позже пояса завоевали Петр Ян и Ислам Махачев.