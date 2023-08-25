Олег Тактаров объяснил, почему Махачев уступает Нурмагомедову Олег Тактаров объяснил, почему Ислам Махачев уступает в популярности Хабибу Нурмагомедову

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ислам Махачев

Российский боец, победитель турнира UFC 6 и киноактер Олег Тактаров в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал о разнице между двумя чемпионами UFC в легком весе: действующим Исламом Махачевым и бывшим — Хабибом Нурмагомедовым. Тактаров выразил сожаление, что за Ислама болеет намного меньше людей, чем за Хабиба.

Мне даже обидно, что у Ислама Махачева фан-база мизерная в сравнению с предшественником. У него же были тяжелые, интересные бои. Арабский мир не поставил на него карты, потому что уже один есть. Тогда все вытащил Конор. Когда у тебя есть такой соперник, его надо таскать на руках, — сказал Тактаров.

Он добавил, что между Макгрегором и Нурмагомедовым остаются противостояния, хотя давно надо было бы обняться и подружиться.

На прошлой неделе 55-летний Тактаров провел поединок по правилам бокса с 52-летним Джеффом Монсоном, экс-бойцом UFC, а ныне депутатом городского округа Красногорска от партии «Единая Россия». Бой завершился вничью.

Тактаров — первый россиянин, ставший обладателем чемпионского пояса UFC. Спустя 22 года, в 2018-м Хабиб Нурмагомедов стал вторым чемпионом американской лиги смешанных единоборств из России. Позже пояса завоевали Петр Ян (2020) и Ислам Махачев (2022).