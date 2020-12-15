Охота за поясами: что ждёт лучших российских бойцов в 2021 году

Уходящий год стал последним в карьере Хабиба Нурмагомедова. Вряд ли он вернётся даже в случае щедрого предложения Дэйны Уайта, однако почти десяток российских бойцов, выступающих в сильнейших лигах мира — UFC и Bellator, — владеют поясами, будут их оспаривать или стремиться к этому. Ближайшие соперники большинства из них уже известны, а потому самое время поговорить о перспективах в 2021 году Петра Яна, Ислама Махачева, Александра Волкова, Вадима Немкова и других топовых российских бойцов.

Пётр Ян: неудобная защита и легитимизация титула

Первую защиту чемпионского титула Пётр Ян должен был провести в декабре против обязательного претендента Алджемейна Стерлинга. Темнокожий американец не ровня его последнему оппоненту — стареющему экс-чемпиону Жозе Алду — и представляет большую угрозу Петру из-за хорошей борцовской подготовки. Ян всю осень готовился в Дагестане, где уделял огромное внимание борьбе, но по неизвестным причинам отказался от боя. Теперь он предварительно планируется на февральский номерной турнир в США.

Если Ян справится с самым серьёзным испытанием в карьере, то в его интересах добиваться боя за легитимизацию титула. Так как получил он его не из рук предыдущего чемпиона, а в бою с сомнительным претендентом не первой свежести, многие авторитетные порталы, например Sherdog.com, не ставят россиянина на первую строчку в рейтинге. Чтобы стать неоспоримым чемпионом, ему нужно либо выдернуть с пенсии и побить Хенри Сехудо, либо Ти-Джея Диллашоу, который титул не терял, а был лишён его из-за допинговой дисквалификации, которая истекает уже в январе.

Ислам Махачев: поход за титулом откладывается

Друг, спарринг-партнёр и наследник Хабиба Нурмагомедова Ислам Махачев пока далёк и от популярности своего старшего товарища и от боя за его титул. Попытки организовать ему поединок с топовым оппонентом раз за разом проваливаются, а сам Ислам сидит без дела уже больше года. Многие лидеры лёгкого дивизиона вроде Майкла Чендлера считают его не заслуживающим внимания ноунеймом, а шанс порубиться с экс-чемпионом Рафаэлом дос Анжосом Ислам упустил сам, подцепив инфекцию стафилококка. Теперь возвращение Махачева планируется только в апреле с таким же растущим проспектом, как и он, Дрю Добером, идущим на серии из трёх нокаутов подряд. Примечательно, что они могли встретиться ещё в апреле 2016 года, но тогда у Ислама нашли следы свежезапрещённого мельдония.

В случае успеха Махачев должен пробиться, наконец, в десятку лучших и к концу года получить долгожданного оппонента с именем, который приблизит его к титульному поединку, однако очередь за поясом Хабиба велика, а Ислам пока лишь выглядывает из-за широких спин более статусных конкурентов.

Забит Магомедшарипов: в ожидании удобного мексиканца

Лучший российский полулегковес оказался в незавидной ситуации. С одной стороны, он в шаге от титульного боя, с другой, проблемы с выносливостью делают его уязвимым в пятираундовых поединках. Кроме того, для получения титульного боя ему нужна ещё одна громкая победа, в ожидании которой он провёл уже год. Бой с мексиканцем Яиром Родригесом по числу срывов скоро перегонит противостояние Нурмагомедова и Тони Фергюсона, но при этом сам Забит и его команда продолжают ждать именно этого соперника, удобного для высокого россиянина стилистически. Поэтому он отказался от боя с Корейским Зомби, обладающим бездонным «бензобаком».

Если звёзды сойдутся как надо, Магомедшарипову дадут бой с Алексом Волкановски, который к тому времени проведёт очередную защиту, но как россиянин будет противостоять этому стремительному сгустку энергии, пока непонятно.

Александр Волков: сейчас или никогда

Лучший российский тяжеловес Александр Волков последние годы проводит по принципу то вира, то майна, причём последнее происходит с ним именно в тот момент, когда он максимально приближается к бою за титул. Победа над Уолтом Харрисом открыла ему дорогу к поединку с 40-летним Алистаром Оверимом, который и скорость былую потерял, и удар уже плохо держит, но всё ещё может крепко ударить сам и подавить любого соперника внезапно открывшимися у кикбоксёра мирового уровня борцовскими навыками. Избиение на земле — это то, чего Волкову стоит бояться больше всего и от чего он пока не выработал «противоядия». При этом у него достаточно сил и техники, чтобы «перестрелять» голландца на ногах.

Ну а дальше можно будет замахнуться и на пояс, особенно, если его заберёт Франсис Нганну, который дважды без шансов бил Кёртиса Блейдса, а третья встреча с ним напрочь лишена смысла. Впрочем, и у Волкова с огромным нокаутёром из Камеруна шансы немногим выше.

Аскар Аскаров: проверка стражем пояса

Непобеждённый российский боец с нарушениями слуха тоже находится в шаге от титульного боя, в котором его ждёт соперник с немного печальной судьбой. Джозеф Бенавидес пять раз оспаривал звание лучшего бойца мира в своей весовой категории, но так ни разу и не победил. При этом он много лет был вторым номером в эпоху правления Деметриуса Джонсона и Хенри Сехудо и вычищал все подступы к титулу, но не смог взять его сам. После двух поражений от нового короля «веса мухи» Дейвисона Фигейредо карьера 36-летнего Бенавидеса подошла к закату. Аскаров может стать легитимным претендентом на его имя, но и недооценивать ветерана россиянину не стоит. Год назад он эффектным ударом ноги уложил Жуссьера Формигу.

В случае успеха Аскарова неизбежно ждёт титульный бой с Фигейредо. Бразилец должен будет убедительно выиграть реванш у Брэндона Морено, поединок с которым россиянин свёл вничью. Но чемпион на фоне небольшого даже для 57 кг Аскара выглядит настолько мощно, что в шансы российского претендента верится с трудом.

Вадим Немков: Bellator не даст скучать

Ещё несколько лет назад полутяжёлый вес Bellator считался одним из самых слабых, но после нескольких приобретений этого года он уже не уступает ставшему безликим с уходом Джона Джонса в тяжи дивизиону UFC. Ближайшим испытанием для новоиспечённого чемпиона из России Немкова должен стать реванш с Филом Дэвисом, которого он не без труда одолел два года назад. С тех пор американец стал старше, а Немков сильнее, а потому исход противостояния более очевиден, а вот дальше соперники у Вадима могут быть один интереснее другого.

Бывший боец топ-5 UFC Кори Андерсон играючи размялся на голландском ветеране Мэлвине Манхуфе и готов стать следующим претендентом, но буквально за последний месяц ростер Bellator усилился экс-претендентом на титул Энтони Джонсоном, возобновившим свою карьеру, и кубинцем Йоэлем Ромеро, который намерен продолжить карьерный путь в полутяжах.

Анатолий Токов: два года ожидания не прошли даром

Сразиться за титул Токов был готов ещё два года назад, когда в одностороннем поединке деклассировал Александра Шлеменко, однако вместо боя с Мусаси Скотт Кокер за два года организовал ему две встречи с отборными «мешками», которых Токов победил досрочно. Теперь титульный бой с Мусаси, успевшим потерять и вернуть титул за это время, обещан в 2021 году самим Фёдором Емельяненко. Главное, чтобы Анатолий за это время «не заржавел». В такой форме, в которой он дрался против Шлеменко, у него будут хорошие шансы и в бою с Мусаси.

Фёдор Емельяненко: прощальная гастроль

В предстоящем году Фёдору Емельяненко исполнится 45 лет. Это предельный возраст для любого бойца. Даже неувядаемые Рэнди Кутюр и Дэн Хендерсон после этого рубежа заканчивали. Фёдор тоже всё чаще говорит об уходе и намерен провести ещё два боя в США и в России, при этом поединок легенда Bellator хочет проводить, когда пандемия отступит и можно будет пускать в залы зрителей. Кто может стать соперником Емельяненко в этих боях? Логично, если это будут легенды-ровесники, вроде Джоша Барнетта или Шейка Конго, но сам Фёдор говорит о реванше с Райаном Бейдером и желании снова сразиться за титул, а это реально беспокоит.