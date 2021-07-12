Охота за миллионом: двое российских бойцов вышли в финал

Очередной сезон третьей по статусу заокеанской ММА-организации вышел на финишную прямую. По итогам полуфинальных боёв двое российских бойцов — полулегковес Мовлид Хайбулаев и полусредневес — Магомед Магомедкеримов вышли в финал, где 27 октября поборются за главный приз — $1 млн. Подводим итоги предварительного турнира и оцениваем шансы россиян.

Непобеждённый чемпион

Лига PFL каждый год меняет свой ростер, однако российский полусредневес Магомед Магомедкеримов остаётся непобеждённым на протяжении уже пяти лет. В 2018 году он пополнил свой счёт на $1 млн, задушив в финале Рэя Купера. Через год Магомедкеримов также уверенно выиграл два боя регулярного чемпионата, прошёл в первом круге плей-офф Криса Кёртиса, но не смог выйти на полуфинальный бой, который проходил в один вечер с четвертьфиналом, и защитить свой чемпионский титул.

Магомед Магомедкеримов mmagomedkerimov/instagram.com

В 2020 году из-за пандемии PFL турниры не проводила, но простой никак не отразился на россиянине, разве что добавилось немного серебра в висках. Из-за задержки, связанной с оформлением визы, Магомедкеримов не принял участия в первом раунде нового сезона, из-за чего во втором бою оказался перед необходимостью побеждать досрочно и непременно в первом раунде. Задачу на заказ он выполнил за две минуты, задушив Кёртиса Милендера, а затем в полуфинале в трёх раундах расправился со здоровенным темнокожим шведом Садибу Си, глядя на которого, не перестаёшь удивляться, как он вообще делает на весах 77 кг.

В финале Магомедкеримова ждёт встреча всё с тем же старым знакомым Купером, который за три года окреп и сотворил в полуфинале сенсацию, деклассировав бывшего топа UFC и чемпиона Bellator Рори Макдональда. Примечательно, что и Магомедкеримов, и Купер отличные борцы, а потому исход их нового противостояния вполне может решить размен ударами в стойке, но у 31-летнего россиянина в любом случае остаются хорошие шансы выиграть свой второй миллион.

Русский Богатырь не совладал с учеником Крокопа

Высокий и фактурный российский тяжеловес Денис Гольцов по прозвищу Русский Богатырь имеет все данные, чтобы добиться больших успехов в ММА, но периодически досадные поражения отбрасывают его карьеру назад. В своё время он, казалось, на долгие годы закрепился в статусе чемпиона ACB, однако неожиданно проиграл Мухомаду Вахаеву, а вскоре и покинул организацию ради выступления за океаном.

Денис Гольцов denis_goltsov/instagram.com

Два года назад в полуфинале Гран-при он проиграл соотечественнику и будущему чемпиону Али Исаеву. Однако из-за визовых проблем непобеждённый чемпион из Дагестана не смог защитить свой титул в этом году, а Гольцов начал сезон с двух ярких досрочных побед и обеспечил себе в плей-офф первый номер посева и встречу с опытным хорватом, ветераном М-1 и учеником Мирко Крокопа Анте Делией.

Гольцов был явным фаворитом этого противостояния, но в первом и третьем раундах допускал немыслимые ошибки, позволяя сопернику бороть себя и контролировать на земле. При этом Гольцов имел отличное антропометрическое преимущество и превосходство в ударной технике. Достаточно было лишь, как во втором раунде, разбивать соперника с дистанции, но, видимо, Денис в очередной раз перегорел накануне ответственного боя. Когда объявили победителя, Делия был настолько потрясён, что не смог сдержать слёз. Теперь в финале его ждёт бразилец Бруно Каппелоцца.

Вторая попытка Хайбулаева оказалась удачной

Мовлид Хайбуллаев — один из самых зрелищных российских полулегковесов, выступающих за океаном. Многие помнят его яркий дебют в PFL, когда он за 10 секунд вырубил соперника ударом колена в прыжке. Однако формат турнира хоть и по-спортивному справедлив, но суров и не учитывает форс-мажоры. Хайбулаев проиграл Даниэлю Пинеде в плей-офф, и хотя позже результат боя был заменён на «несостоявшийся», а Мовлид лишился единственного в карьере поражения, шанс выиграть миллион он упустил. В ходе второй попытки в этом сезоне он победил американского серба Лазара Стоядиновича и выбил из гонки экс-обладателя титула Лэнса Палмера. В итоге соперником россиянина в полуфинале стал британец Брэндон Логнейн.

Россиянин хоть и нащупал в последние годы в себе навыки нокаутёра, решил не испытывать судьбу с крепким британским ударником, а просто в каждом из трёх раундов переводил бой на землю. Единственной проблемой для него стал разбитый нос в третьем раунде, зато в борьбе Хайбулаев полностью контролировал соперника и уверенно довёл дело до победы. Несколько раз он даже занимал контроль со спины, но завершить бой досрочно не удалось.

mma_pfl/vk.com

Финальный турнир сезона пройдёт 27 октября во Флориде, а его украшением станут шесть титульных боёв и второе выступление в ММА самой именитой боксёрши современности Кларессы Шилдс. Соперником Хайбулаева на этом турнире станет ветеран UFC, американец Крис Уэйд, который спустился из лёгкого веса и имеет преимущество в габаритах. С россиянами он встречался нередко, но если Рустаму Хабилову и Исламу Махачеву в UFC проигрывал без шансов, то Ахмеда Алиева в PFL победил за счёт своей борьбы. Для Хайбулаева это будет хорошая проверка.