Официально объявлен следующий бой Александра Шлеменко Александр Шлеменко проведет бой против Куата Хамитова на турнире RCC

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Шлеменко

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет бой против Куата Хамитова из Казахстана. Поединок состоится в Челябинске 4 мая в рамках турнира RCC 19, сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации.

Для 39-летнего Шлеменко это будет седьмой бой в лиге RCC. Экс-чемпион Bellator выступает в этом промоушене с 2019 года. Сейчас Шлеменко идет на 12-й позиции сильнейших средневесов России и на 60-й в мире.

Его соперник — бывший чемпион мира по ММА. В профессионалах 36-летний Хамитов провел 35 боев, одержал 27 побед, потерпел семь поражений и два боя свел вничью.

Шлеменко выиграл 64 поединка, 15 проиграл, и один его бой завершился вничью.

Боец Андрей Корешков ранее в интервью NEWS.ru назвал Александра Шлеменко лучшим российским бойцом, поставив его выше Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

24 февраля стало известно, что российский боксер Магомед Курбанов, также выступающий в уральском промоушене RCC Boxing, проведет бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Его соперником будет Исраил Мадримов из Узбекистана.