Обыски, арест счетов, теракт в Дагестане: где живет Хабиб, вернется ли в РФ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов

Федеральная налоговая служба арестовала счета экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, на которых насчитывается около 300 млн рублей. Почему это произошло и какие еще неприятности случились со спортсменом в последние дни — в материале NEWS.ru.

За что Хабиб должен сотни миллионов

По информации Telegram-канала Mash, Нурмагомедов должен ФНС около 300 млн рублей. По этой причине счета Хабиба были арестованы вместе со счетом его благотворительного фонда. До этого Mash сообщал, что ФНС закрыла несколько фирм Нурмагомедова из-за недостоверных сведений в официальных бумагах.

Хабиб после окончания спортивной карьеры занимался бизнесом. В частности, он выкупил лигу Gorilla FC (новое название — Eagle FC), запустил мобильное приложение для фитнеса OctaZone, NFT-токены, линейку щелочной воды, создал оператора связи Eagle Mobile и футбольную школу в Дубае совместно с экс-игроком «Милана» Кларенсом Зеедорфом. Также Нурмагомедов открыл халяльный фастфуд M-Eat by Khabib, а также ресторан и кофейню в Махачкале под брендом «Папаха».

Почему ФНС арестовала счета Нурмагомедова

Сначала Хабиб числился одним из владельцев указанных выше компаний, а после того как те становились прибыльными, уходил из фирм, оставляя управление своим близким. Так якобы произошло с «Первым мобильным», а также «Фондом развития образования, спорта и социальных инициатив».

На это обратила внимание ФНС и начала проверку. После этого несколько фирм бойца закрылись. Это касалось лиги Eagle FC, счета которой были заблокированы вместе со счетом благотворительного фонда. При этом дядя Хабиба Магомед опровергал данную информацию.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Хабиб Нурмагомедов

Может ли информация о долгах Хабиба быть ложной

Менеджер российских бойцов Магомед Магомедов рассказал NEWS.ru, что информация об огромных долгах бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, скорее всего, является ложной, а сам спортсмен должен находится на чемпионате Европы по футболу.

— Если посмотреть его истории, он на чемпионате Европы по футболу. Россия — это его дом. Он всегда сможет и будет приезжать домой. По поводу арестов счетов, мне кажется, это фейк больше ничего не могу сказать, — резюмировал Магомедов.

Почему силовики приехали на броневиках к школе Нурмагомедова

Несколько дней назад силовики провели обыски в махачкалинской бойцовской школе имени Абдулманапа Нурмагомедова — отца Хабиба. Правоохранители приехали на броневиках и допрашивали всех, кто мог быть связан с одним из террористов, напавших 23 июня на православные храмы и синагоги, а также полицейских в Дербенте и Махачкале.

Кто из террористов связан с клубом Хабиба

Один из террористов представлял клуб смешанных единоборств Eagles MMA. Его звали Гаджимурад Кагиров. Большую часть спортивной карьеры 28-летний Кагиров занимался вольной борьбой, но в его активе есть и два поединка по правилам ММА, в которых он одержал две победы. Перед своим вторым выступлением, прошедшим в Дагестане, ринг-анонсер Александр Загорский объявил его как «представителя школы Абдулманапа Нурмагомедова».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Хабиб Нурмагомедов

Как Хабиб отреагировал на теракт

Нурмагомедов после теракта оставил пост в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он выразил соболезнования, но никак не осудил злоумышленников, совершивших нападение на мирных граждан.

«Соболезную всем родным и близким пострадавших. Пусть Аллах убережет нас всех от таких ситуаций и дарует мирное небо над головой. Берегите себя и своих близких, и пусть каждый посмотрит вокруг себя и вокруг своих детей, с кем они общаются и кто их окружение. Воспитание душ важнее, чем воспитание тел», — написал Нурмагомедов.

Что сказал Нурмагомедов о Кагирове

После того как стало известно о Кагирове, Нурмагомедов второй раз вышел в информационное поле. На этот раз через портал Ruptly, который является частью телевизионной компании RT.

Хабиб опроверг сообщения, что Кагиров был воспитанником школы единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Бывший чемпион UFC отметил, что тот лишь проходил там двухмесячную тренировку.

«Он был у нас в 2021 году, и он прошел один тренировочный лагерь у нас в зале, когда перешел с вольной борьбы в MMA. По-моему, он пару месяцев у нас находился. Кагиров не является воспитанником нашей школы. Это абсолютная чушь, неправда. Да, он у нас тренировался какое-то время, но даже полгода не было», — сказал спортсмен.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Хабиб Нурмагомедов

Что говорят об обысках в окружении Хабиба

Российский тренер и менеджер бойцов Магомед Магомедов назвал обыски, произошедшие в школе Нурмагомедова, плановыми. По его словам, организация сейчас работает в штатном режиме.

«Об обысках я сам узнал из интернета. Пока не разговаривал ни с кем из зала [из школы]. Думаю, обычные обыски из-за шумихи вокруг зала. Пришли и ушли. Всё. Зал работает, как и всегда. Ребята тренируются», — сказал Магомедов.

Есть ли у Хабиба второе гражданство

В конце мая блогер Илья Варламов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что у Хабиба есть паспорт гражданина ОАЭ. Блогер добавил, что для получения гражданства ОАЭ нужно отказаться от предыдущего. Сохранить прежнее могут лишь несколько категорий людей, например инвесторы. У Нурмагомедова есть недвижимость в Эмиратах, но он в нее не инвестировал. Спортивный зал ему подарил местный шейх.

Что говорят о гражданстве ОАЭ Хабиба

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал слухи о наличии у Нурмагомедова паспорта гражданина ОАЭ.

«Паспорт ОАЭ у него, России или Маврикии, а какая разница? Ну нам конкретно. Мы Хабиба в любом случае воспринимаем как нашего земляка, россиянина, дагестанца, кому что ближе. Хотя одно другого не исключает», — сказал Гаджиев.

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