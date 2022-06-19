Объявлена дата реванша Усика и Джошуа Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш 20 августа в Джидде

Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Александр Усик

Бой-реванш между украинским боксёром-тяжеловесом Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа пройдёт 20 августа, сообщает Matchroom Boxing. Место проведения боя — Джидда (Саудовская Аравия).

В бою будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжёлом весе по версиям IBF, WBA и WBO. Все три пояса сейчас принадлежат Усику, после того, как в сентябре 2021 года он победил Джошуа единогласным решением судей.

Для 35-летнего уроженца Симферополя та победа стала 19-й в карьере в 19 боях. Джошуа во второй раз проиграл при 24 победах.

20 апреля Тайсон Фьюри сделал прогноз на реванш между Усика и Джошуа.