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Тренерский штаб женской сборной России по боксу назвал состав команды в пяти весовых категориях на олимпийский квалификационный турнир, который пройдёт в Лондоне с 14 по 24 марта.

В состав сборной России вошли Светлана Солуянова (до 51 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Екатерина Дынник (до 60 кг), Саадат Далгатова (до 69 кг) и действующая чемпионка мира Зенфира Магомедалиева (до 75 кг).

Как сообщал NEWS.ru, AIBA перенесла на три месяца запланированный на март внеплановый конгресс в Венгрии.