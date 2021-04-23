Объявлен реванш Кадырова-младшего с тем, кого он скандально победил

Повторный боксёрский поединок между Адамом Кадыровым, сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, и Асланом Биттировым состоится. Об этом в своём Instagram объявил глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков.
Пожелаем удачи Аслану и Адаму. Пусть они покажут крутой бокс, и пусть наши регионы дружат и процветают. Бокс — за сильную Кабардино-Балкарию. Бокс объединяет, — написал Бербеков.
В посте он также описал ход того поединка.
Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне, — рассказал чиновник.
Дата реванша не называется. Неизвестно и место, где состоится бой.
19 апреля 13-летний сын Рамзана Кадырова победил соперника на боксёрском турнире «Время Легенд 6: Специальная операция» после того, как оппонент начал атаку.
После этого пользователи Instagram посоветовали Адаму отказаться от «позорной победы». Рамзан Кадыров обвинил СМИ в чёрном пиаре после спорной победы сына.