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Единоборства

Объявлен реванш Кадырова-младшего с тем, кого он скандально победил

00:15, 24 апреля 2021
Адам Кадыров Адам Кадыров Фото: grozny-inform.ru

Повторный боксёрский поединок между Адамом Кадыровым, сыном главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, и Асланом Биттировым состоится. Об этом в своём Instagram объявил глава Федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков.

Пожелаем удачи Аслану и Адаму. Пусть они покажут крутой бокс, и пусть наши регионы дружат и процветают. Бокс — за сильную Кабардино-Балкарию. Бокс объединяет, — написал Бербеков.

В посте он также описал ход того поединка.

Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне, — рассказал чиновник.

Дата реванша не называется. Неизвестно и место, где состоится бой.

19 апреля 13-летний сын Рамзана Кадырова победил соперника на боксёрском турнире «Время Легенд 6: Специальная операция» после того, как оппонент начал атаку.

После этого пользователи Instagram посоветовали Адаму отказаться от «позорной победы». Рамзан Кадыров обвинил СМИ в чёрном пиаре после спорной победы сына.

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