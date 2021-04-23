Объявлен реванш Кадырова-младшего с тем, кого он скандально победил

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В Минске прошёл турнир по смешанным единоборствам АСА 122. В главном бою вечера американец Тони Джонсон (15-5-1) победил техническим нокаутом в третьем раунде украинца Дмитрия Побережца (26-6-1) и отстоял титул чемпиона АСА в тяжёлом весе.

Бойцы начали бой с размена одиночными ударами, в которых украинец смотрелся не хуже чемпиона, после чего Джонсон бросился в ноги и перевёл бой в партер, где уже чувствовал себя в...