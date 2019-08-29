https://static.news.ru/photo/8217002e-ca28-11e9-bb8b-fa163e074e61_660.jpg Антониу Силва Фото: b09/Global Look Press

Набирающий обороты промоушен Bare Knuckle Fighting Championship, проводящий бои на голых кулаках объявил самое громкое противостояние со времён эпической битвы Поли Малиньяджи и Артёма Лобова.

Турнир в Тампе, который пройдёт 19 октября возглавят именитые ветераны UFC из Бразилии Антониу Силва (19-12) и Габриэль Гонзага (17-12), каждый из которых одержал по громкой победе над легендами ММА. Силва в клетке Srikeforce забил до остановки боя врачом Фёдора Емельяненко, а Гонзага нокаутировал в UFC Мирко Крокопа. Для обоих соперников поединок станет дебютом в боксе без перчаток.

Как сообщал News.ru, легендарный экс-чемпион UFC Би-Джей Пенн был нокаутирован в уличной драке.