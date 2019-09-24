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Болгарский боксёр Борис Станчев погиб в Албании во время боя, который он проводил по поддельным документам.

Как сообщает Mirror, спортсмен сам не провёл в ринге ранее ни одного боя, а в Албании принял участие в турнире по поддельным документам вместо своего родственника Исуса Величкова. В пятом...