Нурмагомедова временно лишили статуса лучшего бойца UFC

https://static.news.ru/photo/5c29e322-3e53-11eb-9b6f-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рейтинг Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на сайте организации чуть более получаса возглавлял ирландец Конор Макгрегор. По какой-то причине 14 декабря около 22:30 мск россиянина Хабиба Нурмагомедова лишили статуса лучшего бойца.

Рейтинг на сайте UFC вернули в исходное состояние без каких-либо объяснений примерно через 30 минут. Его снова возглавляет Хабиб Нурмагомедов, который сместил американца Джона Джонса с первого места, выиграв поединок у Джастина Гейтжи, сообщает Lenta.ru.

Изменения в рейтинге заметили поклонники единоборств. Появление на вершине списка Макгрегора, который стоит в нём только 12-м и не выступал с января 2020 года, вызвало у них недоумение.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Лас-Вегасе завершился последний крупный турнир UFC в этом году. Считавшийся самым опасным соперником Хабиба Нурмагомедова Тони Фергюсон окончательно простился с чемпионской мечтой, проиграв по всем статьям Алексу Оливейре. NEWS.ru подводит итоги турнира UFC 256.