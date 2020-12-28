Нурмагомедов заявил, что перед боем с Гейтжи он лежал в больнице

https://static.news.ru/photo/f07c4dea-4938-11eb-aaf1-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов заявил, что перед титульным поединком UFC в лёгком весе против американца Джастина Гейтжи он несколько дней провёл в больнице из-за вируса.

Я сломал палец примерно за две недели до боя. До этого я 12–13 сентября попал в больницу, 10 дней очень сильно болел, из них пять дней лежал в реанимации. Было очень тяжело, у меня был вирус, инфекция, — отметил Нурмагомедов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Боец также добавил, что активные тренировки начались в конце сентября. Это был очень тяжёлый процесс.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) предложило российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову возобновить карьеру. Об этом рассказал сам спортсмен.

По его словам, он находится в контакте с президентом UFC Дэйной Уайтом.