Нурмагомедов выступил в поддержку бойца из своего промоушена

https://static.news.ru/photo/64615624-4dbc-11eb-a2bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поддержал бойца Имамшафи Алиева, который является представителем школы смешанных единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова.

По словам бойца, пять лет назад Алиев успешно занимался продажей галош на базаре.

Теперь он вовсю пашет и хочет уже в 2023 году ворваться в UFC. Пока же ему предстоит бой 15 января на совместном турнире Eagle FC & UAE Warriors в Абу-Даби, — написал Нурмагомедов в социальной сети.

Известно, что боец является собственником промоушена Eagle FC.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений.

Ранее NEWS.ru писал, что президент UFC Дэйна Уайт выразил желание организовать повторный поединок между российским бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.