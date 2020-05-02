Нурмагомедов восхитился физической формой Тайсона

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прокомментировал тренировку легендарного американского боксёра Майка Тайсона.
Тайсон поделился со своими подписчиками записью с тренировки со своим спарринг-партнёром. На записи видно, в какой хорошей форме находится 53-летний спортсмен, что отметили многие его поклонники. Сделал комплимент знаменитому боксёру и Нурмагомедов.
Майк, не могу поверить. Это другой уровень, — восхитился Хабиб.
Как писал NEWS.ru ранее, промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовал видео, на которых чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разговаривает со своими соперниками во время поединков.
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