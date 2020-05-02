Нурмагомедов восхитился физической формой Тайсона

https://static.news.ru/photo/341b15b8-8c29-11ea-b044-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) прокомментировал тренировку легендарного американского боксёра Майка Тайсона.

Тайсон поделился со своими подписчиками записью с тренировки со своим спарринг-партнёром. На записи видно, в какой хорошей форме находится 53-летний спортсмен, что отметили многие его поклонники. Сделал комплимент знаменитому боксёру и Нурмагомедов.

Майк, не могу поверить. Это другой уровень, — восхитился Хабиб.

Как писал NEWS.ru ранее, промоушен Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовал видео, на которых чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разговаривает со своими соперниками во время поединков.