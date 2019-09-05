Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в преддверии боя с американцем Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби, намерен «увидеться» с чемпионским поясом в субботу ночью.
Хабиб осмотрел новый чемпионский пояс в одной из судейских комнат и положил его себе на плечо.
У меня был старый пояс, теперь будет новый. Увидимся в субботу ночью, дорогой, — приводит слова россиянина UFC Russiа.
Ранее Хабиб Нурмагомедов в Абу-Даби отменил открытую тренировку ради общения с болельщиками, писал News.ru.