Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российский тяжеловес Евгений Гончаров на турнире ACA 97 в Краснодаре победил по очкам американца Тони Джонсона и стал чемпионом ACA в тяжёлом весе. В последних раундах россиянин использовал осторожную тактику, за что получил замечание от рефери. Это было связано с полученными травмами.

Во время нашего первого поединка в первом раунде Тони сломал мне нос. У меня был перелом со смещением. Мы принимали решение командой, драться или не драться. Мы решили рискнуть и...