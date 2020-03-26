https://static.news.ru/photo/e8dce81e-6eb0-11ea-a690-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, уверен, что власти США не разрешат проведение турнира UFC 249 на своей территории.

Не могу озвучивать место, пока не озвучит Дана Уайт. Но США не разрешают бой, что бы ни говорили, нужно выбрать другую страну, и Дане надо получить компенсацию. США не будет — это железно, — приводит слова Нурмагомедова-старшего РБК.

Хабиб Нурмагомедов в настоящий момент находится в Дагестане, где продолжает подготовку к защите чемпионского пояса, которая назначена на 18 апреля. Точное место проведения турнира руководство UFC обещает назвать позже.

Как писал NEWS.ru, ранее в СМИ появилась информация, что турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном, может пройти во Флориде.