Нурмагомедов снова обратился к «врагам ислама»

https://static.news.ru/photo/35420748-1b7c-11eb-9857-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Хабиб Нурмагомедов снова раскритиковал тех, кто «прикрывается свободой слова» для того, чтобы оскорблять мусульман и исламскую религию. Об этом чемпион UFC написал на своей странице в Instagram.

Сегодня под предлогом борьбы за свободу слова враги ислама и мусульман разных уровней̆ пытаются оскорбить чувства сотен миллионов верующих во всем мире, рисуя карикатуры на лучшего из людей, — написал Нурмагомедов.

Он добавил, что таким образом им не только не удастся «потушить свет Аллаха», но своим поступком они бросили вызов Богу, «обещавшему защищать своего посланника от нападок людей невежественных».

Что ж они сделали то? Что сделали, и дело их у Аллаха, а мы лишь скажем, что воистину вы никак не сможете навредить Мухаммеду и светлой памяти о нём в сердцах полутора миллиардов людей, — подытожил боец.

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов обрушился с критикой на французского лидера Эммануэля Макрона из-за его политики в отношении ислама. Чемпион UFC напомнил, что мусульмане почитают пророка Мухаммеда больше своих родителей, поэтому его оскорбление воспринимается особенно близко.

После этого Нурмагомедова поддержали многие бойцы ММА, среди которых Магомед Исмаилов, Забит Магомедшарипов и Рамазан Эмеев.

По мнению телеведущей Ксении Собчак, высказывания Нурмагомедова в адрес президента Франции могут быть восприняты отдельными людьми как сигнал к насилию. Ранее она выразила поддержку Макрону, назвала его «своим героем» за отстаивание свободы слова и храбрость в противостоянии радикальному исламу.