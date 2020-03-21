Фото: khabib_nurmagomedov/instagram

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в защитной маске чёрного цвета.

Пусть Всевышний хранит вас, — подписал боец фотографию в Instagram.

Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к назначенному на 18 апреля поединку с Тони Фергюсоном, место проведения которого в условиях коронавируса пока не определено.

Как писал NEWS.ru, российский мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев объявил, что болеет, но надеется, что это не коронавирус.

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