Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию в защитной маске чёрного цвета.
Пусть Всевышний хранит вас, — подписал боец фотографию в Instagram.
Хабиб Нурмагомедов продолжает подготовку к назначенному на 18 апреля поединку с Тони Фергюсоном, место проведения которого в условиях коронавируса пока не определено.
Как писал NEWS.ru, российский мастер силовых видов спорта Михаил Кокляев объявил, что болеет, но надеется, что это не коронавирус.
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