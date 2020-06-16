Единоборства

Нурмагомедов сделает заявление о своём будущем

18:07, 16 июня 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighing Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем Instagram, в котором он заявил, что сделает заявление о своем будущем.

Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь). Пожелаем им удачи. А на счёт своего будущего я скоро сделаю заявление, — написал Хабиб, выложив фото, где он запечатлён вместе с Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым.

Ранее сообщалось, что бой чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гейтжи может состояться в Абу-Даби после проведения там проекта «Бойцовский остров», писал NEWS.ru.

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