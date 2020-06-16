Нурмагомедов сделает заявление о своём будущем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Патриарх боксёрского промоутерского цеха 87-летний Боб Арум заявил, что в условиях пандемии коронавируса несправедливо требовать от чемпионов проведения обязательных защит, а Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа должны вместо этого заняться объединением поясов. При этом временный чемпион WBC в тяжёлом весе Диллиан Уайт мог бы провести отборочный бой с непобеждённым украинцем Александром Усиком.

Бокс изменился после пандемии коронавируса. Люди хотят организовывать лучшие бои, не ограничиваясь обязательными защитами. Если Диллиан Уайт будет добиваться обязательной защиты, то Фьюри должны от этого освободить, сделав франшизным чемпионом,...