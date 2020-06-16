Нурмагомедов сделает заявление о своём будущем

https://static.news.ru/photo/91190f88-afe5-11ea-b61c-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Чемпион Ultimate Fighing Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в своем Instagram, в котором он заявил, что сделает заявление о своем будущем.
Эти двое хотят все лето пахать и вернуться в начале осени (сентябрь). Пожелаем им удачи. А на счёт своего будущего я скоро сделаю заявление, — написал Хабиб, выложив фото, где он запечатлён вместе с Зубайрой Тухуговым и Абубакаром Нурмагомедовым.