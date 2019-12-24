https://static.news.ru/photo/a35235fa-2663-11ea-8020-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал, что обдумает проведение реванша с ирландским бойцом Конором Макгрегором только после того, как тот выиграет десять поединков.

Только когда он выиграет десять боёв, поговорим об этом, — приводит слова Нурмагомедова ТАСС.

7 сентября Хабиб Нурмагомедов (28-0) победил удушающим приёмом в третьем раунде американца Дастина Порье (25-6) и отстоял свой чемпионский титул на турнире в Абу-Даби. После поединка Макгрегор призвал Нурмагомедова сразиться в Москве, за что был высмеян в Сети.

Кроме того, российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов проведёт очередную защиту своего титула 18 апреля 2020 года в Бруклине против Тони Фергюсона, писал NEWS.ru.