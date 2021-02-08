Нурмагомедов рассказал о судьбе своего чемпионского пояса UFC

https://static.news.ru/photo/c95d6bd8-6a47-11eb-b3dd-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Завершивший карьеру чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о будущем своего титула.

Мой титул будет разыгран в мае-июне. Дэйна Уайт сказал, что лёгкий вес должен двигаться. Я думаю, ему нужно будет принять решение, и я с ним соглашусь. Не скажу, что Конор и Порье что-то особенное показали. Я считаю, что Порье заслуживает быть чемпионом. Посмотрите, с кем он бился в последние годы, все топовые бойцы. Думаю, что Оливейра, Чендлер и Гейтжи тоже достойные бойцы и могут оспорить чемпионский титул, — рассказал Нурмагомедов в эфире канала «Матч ТВ».

При этом Нурмагомедов отметил, что в конце февраля у него должна состояться ещё одна встреча с президентом UFC Дэйной Уайтом.

Как писал NEWS.ru, чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал о бое, который он хотел бы организовать в своей организации Eagle FC, и рассказал о её миссии.