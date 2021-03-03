Нурмагомедов рассказал о разногласиях с отцом

https://static.news.ru/photo/dc6c2bfc-7c20-11eb-913f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как проходили разногласия с его отцом и тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

Были моменты, когда я не соглашался с ним или он не соглашался со мной. Но мы всегда находили какой-то компромисс и приходили к общему решению. Бывало, что я не понимал, почему мой отец что-то мне говорит в тот или иной момент. Но он сказал мне: «Просто сделай это — ты придёшь к результату». В 80% случаев, когда я так думал, я пришёл к результату и понял, что мой отец был прав, — приводит слова Нурмагомедова Esquire.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру осенью 2020 года после победы над Джастином Гейтжи и довёл свою беспроигрышную серию до 29 поединков, однако до сих пор его пояс не объявлен вакантным.

Как писал NEWS.ru, бывший временный чемпион Ultimate Fighting Championship в лёгком весе, американец Дастин Порье рассказал, что был близок к тому, чтобы задушить Хабиба Нурмагомедова в их поединке.