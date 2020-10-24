Нурмагомедов рассказал о планах после ухода из октагона

Хабиб Нурмагомедов, который объявил о завершении карьеры в UFC после защиты чемпионского титула, рассказал, что скоро может вернуться в качестве наставника.
Об этом он
Мы вернёмся на вершину. Очень скоро, — уверенно сказал Хабиб.
На уточняющий вопрос наставника о том, вернётся ли Нурмагомедов в качестве тренера, тот заявил, что надеется на это. И переспросил, сколько уже лет помогает Мендесу. Тот отметил, что много.
И ещё будешь многие годы, — подчеркнул Мендес.
Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Дагестана праздновали победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гейтжи практически в каждом населённом пункте. На дорогах региона появлялись большие пробки из автомобилей и людей, которые танцевали лезгинку на проезжей части. За боем дагестанцы наблюдали не только дома, но и в кинотеатрах, кафе и ресторанах.