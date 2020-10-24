Нурмагомедов рассказал о планах после ухода из октагона

https://static.news.ru/photo/76049a52-1681-11eb-98ab-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов, который объявил о завершении карьеры в UFC после защиты чемпионского титула, рассказал, что скоро может вернуться в качестве наставника.

Об этом он заявил в интервью Хавьеру Мендесу, который с 2012 года является его вторым тренером. Видео размещено в Instagram.

Мы вернёмся на вершину. Очень скоро, — уверенно сказал Хабиб.

На уточняющий вопрос наставника о том, вернётся ли Нурмагомедов в качестве тренера, тот заявил, что надеется на это. И переспросил, сколько уже лет помогает Мендесу. Тот отметил, что много.

И ещё будешь многие годы, — подчеркнул Мендес.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Дагестана праздновали победу Хабиба Нурмагомедова над американцем Джастином Гейтжи практически в каждом населённом пункте. На дорогах региона появлялись большие пробки из автомобилей и людей, которые танцевали лезгинку на проезжей части. За боем дагестанцы наблюдали не только дома, но и в кинотеатрах, кафе и ресторанах.