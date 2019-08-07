https://static.news.ru/photo/07c86486-b8e7-11e9-8ec6-fa163e074e61_660.jpg Дастин Порье и Хабиб Нурмагомедов Фото: Andy Rowland/www.imago-imag/www.imago-images.de/Global Look Press

Чемпион Ultimate Fighting Champinship (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём отношении к статусу фаворита в бою с Дастином Порье, который пройдёт 7 сентября в Абу-Даби.

Ответственность давит. Главное, чтобы я знал для себя, на что я иду и что могу потерять в этот момент. Я это осознаю, поэтому серьёзно готовлюсь, а что будет внутри октагона, никто не знает. Со своей стороны я сделаю всё, а результат только за Всевышним, — приводит слова Нурмагомедова официальный Instagram UFC Russia.

Для Нурмагомедова бой с Порье станет второй защитой титула. Предыдущий поединок он провёл в октябре прошлого года, победив удушающим приёмом Конора Макгрегора.

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