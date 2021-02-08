Нурмагомедов рассказал о бое своей мечты

https://static.news.ru/photo/0912f786-6a46-11eb-bf86-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: khabib_nurmagomedov/instagram.com

Чемпион Ultimate Fighting Championship Хабиб Нурмагомедов рассказал о бое, который он хотел бы организовать в своей организации Eagle FC.

Я бы организовал бой Брока Леснара и Фёдора Емельяненко и организовал бы им обоим прощальный бой в России. Это две звезды мирового уровня. Но сейчас мы делаем акцент на молодых бойцов, их развитии и продвижении в UFC. Уверен, что бойцы нашей лиги там бы не затерялись. У нас хорошие отношения сложились с Дэйной Уайтом, — сказал Нурмагомедов в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом Нурмагомедов отметил, что промоутерскую организацию Eagle FC не стоит рассматривать как фарм-лигу для UFC.

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