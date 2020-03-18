https://static.news.ru/photo/ef03948e-68ea-11ea-9949-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Ulimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его бой с Тони Фергюсоном состоится, несмотря на распространение коронавируса.

Увидим, что произойдет. В ближайшие пару дней Дэна (президент UFC Уайт, - NEWS.ru) сообщит нам место. Прежде всего, самая главная вещь – это здоровье. Нам не нужно слишком много людей внутри арены. Просто закройте арену и все, - заявил Нурмагомедов во время прямого эфира в Instagram.

Бой Нурмагомедова и Фергюсона был запланирован в Нью-Йорке 18 апреля в рамках турнира UFC 249, однако власти штата запретили проведение массовых мероприятиях. В связи с этим руководство лиги UFC ищет альтернативные варианты проведения боя, в том числе за пределами США.

Как сообщал NEWS.ru, чемпионы мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин и Сауль Альварес договорились о третьем объединительном поединке.