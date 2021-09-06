Нурмагомедов рассказал, как Махачев победит дос Анжоса

Экс-чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как его друг Ислам Махачев должен победить бразильца Рафаэла дос Анжоса. Его слова приводит «Чемпионат».

Я бы хотел, чтобы Ислам в первых раундах его валил, дал ему борцовский прессинг. Было бы хорошо, чтобы Ислам «финишировал» его в партере — это вообще было бы шикарно. Потому что я не помню, чтобы дос Анжоса кто-то «финишировал» в партере. Над ним доминировали, но финиша не было. Если Ислам «финиширует» его и станет первым бойцом, кто это сделал, это будет очень большая заявка, — рассказал Нурмагомедов после турнира Eagle FC 40.

Ислам Махачев, идущий на пятом месте в рейтинге лучших легковесов UFC, проведёт бой с седьмым номером дос Анжосом 30 октября в рамках турнира UFC 267 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Как сообщалось ранее, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что мог бы убить своего давнего соперника ирландца Конора Макгрегора во время их поединка, если бы рефери Херб Дин вовремя не вмешался.