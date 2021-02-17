Нурмагомедов рассказал, что в детстве мечтал стать футболистом

https://static.news.ru/photo/41eaed26-7134-11eb-803d-96000091f725_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов побывал на испанском стадионе «Ноу Камп», где посетил матч 1/8 Лиги чемпионов между местной «Барселоной» и «Пари Сен-Жермен», и признался, что с детства мечтал стать футболистом.

Я люблю футбол с детства и всегда мечтал стать футболистом, но я родился в Дагестане, и там вы сами знаете, что в приоритете, — написал в Instagram Нурмагомедов.

Боец признался, что сидя на уроке в 6-м классе, написал в тетради 200 имён футболистов, при том что тогда ещё не было Интернета.

Нурмагомедов также отметил, что рад был побывать на легендарном стадионе и «посмотреть вживую такое противостояние».

Как писал NEWS.ru, Хабиб Нурмагомедов заявил, что не собирается возобновлять спортивную карьеру. Спортсмен подтвердил, что «отошёл от дела». Он отметил, что дивизион не должен застаиваться. Нурмагомедов призвал других бойцов побороться за его титул.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры после победы над Джастином Гейтжи на турнире UFC 24 октября 2020 года. 32-летний боец сумел в третий раз защитить титул чемпиона организации в лёгком весе и добился 29-й победы в карьере при нуле поражений. Своё решение уйти из UFC он мотивировал просьбой матери. За четыре месяца до боя с Гейтжи от коронавируса скончался отец и тренер российского бойца Абдулманап Нурмагомедов.