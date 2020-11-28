Нурмагомедов раскрыл секрет хорошего настроения

https://static.news.ru/photo/ff5c70a6-324a-11eb-ae90-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился способом поднять себе настроение. Для этого он посоветовал идти в спортивный зал.

В своём Instagram боец выложил снимок с утренней тренировки. На фото он сидит в зале с двумя спортсменами.

Если хотите хорошее настроение, выключите свой телефон и идите в зал. Хорошо поборолись с утра, — подписал Нурмагомедов публикацию.

24 октября Хабиб провёл поединок с американцем Джастином Гейтжи, который завершился победой россиянина. После объявления результатов Нурмагомедов объявил о завершении карьеры бойца.

Ранее американский тренер Хавьер Мендес, тренировавший Нурмагомедова, выразил уверенность, что Хабиб вернётся в спорт.

Как писал NEWS.ru, Нурмагомедов выложил в социальной сети фотографию с главой UFC Дэйной Уайтом. Спортсмен подписал снимок так: «Скоро увидимся». Фанаты решили, что боец намекает на возвращение в UFC.