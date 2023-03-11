Нурмагомедов провел титульный бой Усман Нурмагомедов в титульном бою одолел Бенсона Хендерсона

Фото: Пресс-служба Bellator/ТАСС

Усман Нурмагомедов

Усман Нурмагомедов на турнире Bellator 292 провел бой с Бенсоном Хендерсоном и защитил титул чемпиона. Финиш состоялся уже в первом раунде. Брат знаменитого Хабиба сделал свою статистику еще более впечатляющей, теперь у него 17 побед и ни одного поражения. Бой прошел на арене SAP Center в Сан-Хосе.

Соперник россиянина за последние пять боев победил лишь дважды, однако одним из поверженных бойцов был Ислам Мамедов. Многие эксперты ожидали по-настоящему горячего поединка на Bellator 292, однако продолжительного шоу не получилось.

Уже в первом раунде Нурмагомедов «уронил» американца точным ударом ногой в голову. Через некоторое время Усман забрал спину и начал душить соперника. В итоге Хендерсон был вынужден сдаться.

Российский боец защитил чемпионский пояс и сделал шаг на пути к победе в Гран-при. Американец после боя объявил о завершении карьеры.

В феврале в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC 284 российский боец Ислам Махачев встретился с австралийцем Александром Волкановски. Спортсмен из РФ победил единогласным решением судей. Бои проходили в Перте (Австралия).

Для российского спортсмена бой с Волкановски был первым, когда в углу не было наставника — Хабиба Нурмагомедова. Сейчас Махачеву 31 год, он провел 14 боев в UFC, одержал 13 побед и потерпел одно поражение. В прошлом году Махачев стал чемпионом, досрочно победив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру.